Okulda Şiddet Olayı Kamerada Kaydedildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DURUM

Olay, Pendik’teki bir ortaokulda yaşandı. İsmi belirtilmeyen bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı N.B.A. isimli öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. Sınıftaki başka bir öğrenci, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ÖĞRETMENİN SÖZLERİ VE ÖĞRENCİNİN CEVABI

Görüntülerde öğretmenin, öğrenciye seslenerek şu sözleri söylediği duyuluyor: “Kızım gel. 15 yıllık öğretmenliğimde hiçbir kız çocuğuna bu şekilde kızmadım. Seni var ya böyle gebertirim. O saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının ben farkındayım. Tamam mı? Sınıfta bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor. Tamam mı? Ben senin ne mal olduğunun farkındayım. Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma.” Öğrenci ise yalnızca, “Ben bir şey yapmadım” diyerek cevap veriyor.

MEB’DEN AÇIKLAMA VE GEREKEN ADIMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konunun araştırılması ve incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Müfettişin yapacağı inceleme sonucunda, gerekli görülmesi durumunda öğretmen hakkında soruşturma açılacağı bildirildi.