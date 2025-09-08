Okullar Bugün Açılıyor: 18 Milyon Öğrenci!

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYISI

Yeni eğitim öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlanan okullarla birlikte Türkiye genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanacak “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10’uncu sınıflarda hayata geçirilecek. Okul öncesi eğitim alacak çocuklar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenleniyor. Ortaokula geçiş yapacak öğrenciler için bu hafta boyunca okula uyum rehberliği çalışmaları gerçekleşecek.

İLK HAFTA ETKİNLİKLERİ

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikleri planlanıyor, ilk ders “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla yapılacak. Tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak. Okullarda doğa sevgisi oluşturma, “yeşil vatan”ın korunması, orman yangınlarına yönelik farkındalık sağlama, fidan dikimi ve orman temizliği gibi etkinliklerin yıl boyunca devam etmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” çerçevesinde, okulların ilk gününde kısa film gösterimleri olacak ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak. “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri süresince yıl boyunca çeşitli eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları gerçekleşecek.

DERS KİTAPLARI VE İSTİHDAM

2025-2026 eğitim öğretim yılı için toplam 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Yeni eğitim öğretim döneminde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi. Yeni istihdamlarla birlikte okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine ulaşıyor.

ARA TATİL VE DERS PROGRAMI

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atatürk Haftası’nın ara tatil zamanı ile çakışması dolayısıyla, tüm okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantılar, konferanslar, sergiler, yarışmalar ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleşecek. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayıp, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayıp 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart’ta başlayarak 20 Mart’ta sonlanacak.

İSTANBUL’DA ÖZEL DERS SAATİ DÜZENLEMESİ

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi için özel bir karar aldı. Yeni eğitim döneminin ilk gününde, tüm okullarda derslerin saat 10.00’da başlayacağı ve 15.00’te sona ereceği duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada, İstanbul genelinde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin derse başlayacağı ilk gün, yoğun araç trafiği nedeniyle öğrenci servisleri ve velilerin kullanacağı özel araçların oluşturabileceği karmaşayı önlemek amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı belirtildi. Valilik, yeni eğitim-öğretim yılı için okullarda ve çevresinde alınacak tedbirleri de açıkladı. Genelgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanında 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul güvenlik tedbirlerini uygulayacak.