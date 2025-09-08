Okullar Bugün Açılıyor: 18 Milyon Öğrenci!

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYISI

Yeni öğretim yılı itibarıyla toplamda yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, ülke genelinde açılması planlanan okullarla birlikte 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya geliyor. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında kademeli olarak uygulanan öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıfları, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10’uncu sınıflarda hayata geçiriliyor. Okul öncesi eğitim alanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenmiş durumda. Ortaokula başlayacak öğrenciler içinse bu hafta boyunca okula uyum rehberlik çalışmaları yapılacak.

FARKINDALIK EĞİTİMİ VE TEMATİK DERSLER

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve çeşitli etkinlikler planlanıyor. İlk dersin teması ise “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” olacak. Ayrıca, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirilecek. Okullarda doğa sevgisinin aşılanması ve “yeşil vatan”ın korunması için yıl boyunca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulacak, fidan dikimi ve orman temizliği gibi projeler yürütülecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” çerçevesinde, okulların açılış gününde “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterilecek.

ETKİNLİKLER VE KİTAP DAĞITIMI

“Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri çerçevesinde yeni eğitim öğretim yılı boyunca farklı eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yeni eğitim öğretim yılı çerçevesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi ve bu istihdamla birlikte okullardaki hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

ARA TATİL VE DÖNEMLER

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Haftası’nın bu tarihlere denk gelmesi nedeniyle, ilgili etkinlikler bir hafta öncesinde gerçekleştirilecek. Yeni eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek.

İSTANBUL’DA OKUL AÇILIŞ SAATLERİ

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcı için özel bir düzenleme yaptı. 8 Eylül Pazartesi günü, tüm okullardaki derslerin saat 10.00’da başlayacağı ve 15.00’te sona ereceği açıklandı. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul genelinde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin derse başlayacağı ilk günde, yoğun araç trafiğini azaltmak amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yeni eğitim-öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri için 808 noktada 1,496 ekip ve 3,151 personel ile okul güvenliği sağlanacak.