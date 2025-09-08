Okullar Bugün Açılıyor: 18 Milyon Öğrenci!

EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI VE ÖĞRENCİ SAYISI

Yeni öğretim yılında ülke genelinde toplamda yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bir araya gelecek. Bu yıl açılması planlanan okullarla birlikte toplam 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslik hizmet vermeye başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ile birlikte kademeli bir şekilde uygulamaya geçilecek “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin öğretim programları, bu sene ana sınıfı ile uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ve 2. sınıflarda, ortaokul 5 ve 6. sınıflarda, ortaöğretim hazırlık ile 9 ve 10. sınıflarda gerçekleştirilecek. Okul öncesi eğitim alan öğrenciler ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlendi. Ortaokul sıralarına geçecek öğrenciler için bu hafta boyunca okula uyum rehberlik çalışmaları ön görüldü. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanıyor. İlk ders ise “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” teması üzerinden işlenecek. Ayrıca, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

Okullarda, doğa sevgisinin aşılanması, “yeşil vatan”ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık yaratılması, fidan dikimi ve orman temizliği gibi faaliyetlerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” çerçevesinde, okulların ilk gününde “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterimi yapılacak ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak. “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri ile yeni eğitim öğretim yılı boyunca farklı etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölye çalışmaları ve saha etkinlikleri planlanıyor. Bununla birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Yeni eğitim öğretim yılında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi. Böylece okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Haftası’nın bu tarihe denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantılar, konferanslar, sergiler, yarışmalar ve tiyatro etkinlikleri bir önceki hafta boyunca gerçekleştirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek ve yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart’ta başlayıp, 20 Mart’ta sona erecek.

İSTANBUL’DA OKUL AÇILIŞ SAATLERİ DEĞİŞİYOR

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi günü için özel bir karar aldı. Yeni eğitim döneminin ilk günü tüm okullarda derslerin saat 10.00’da başlayacağı ve 15.00’te sona ereceği açıklandı. Yapılan resmi açıklamada, İstanbul genelinde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin derse başlayacağı ilk gün, yoğun araç trafiği nedeniyle öğrenci servisleri ve velilerin kullanacağı özel araçların oluşturabileceği karmaşayı azaltmak amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı belirtildi. Valilik, bugün başlayacak yeni eğitim öğretim yılında okullarda ve çevresinde uygulanacak tedbirleri de duyurdu. Genelgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul tedbirleri uygulanacak.