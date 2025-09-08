Okullar Bugün Açılıyor: 18 Milyon Öğrenci!

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYISI

Bu yeni öğretim döneminde, ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, açılması planlanan okullarla birlikte toplam 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca, kademeli olarak uygulamaya geçirilecek “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitim programları, ana sınıfı ve uygulama sınıfları ile ilkokul 1 ve 2. sınıflarda, ortaokul 5 ve 6. sınıflarda, ortaöğretim hazırlık sınıfı ve 9 ile 10’uncu sınıflarda hayata geçirilecek. Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak. Ortaokula geçecek öğrenciler için de bu hafta içerisinde rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

EĞİTİMDE TEMALAR VE FAALİYETLER

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ve farkındalık eğitimleri ile ilk ders, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla yapılacak. Tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak. Okullarda doğa sevgisinin artırılması, “yeşil vatan”ın korunması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” çerçevesinde okulların açılışında “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterimi yapılacak ve öğrencilere fidan dağıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca, “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri kapsamındaki çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölye çalışmaları ve saha organizasyonları, yeni eğitim yılı boyunca düzenlenecek.

DERS KİTAPLARI VE İSTİHDAM

2025-2026 eğitim öğretim yılı için toplam 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Yeni eğitim öğretim yılında, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 70 bin kişi istihdam edildi ve bu yeni alımlarla hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

TATİL DÜZENLEMELERİ

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde Atatürk Haftası’nın yer alması dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için bilimsel toplantılar, konferanslar, sergi, yarışma ve tiyatro etkinlikleri, bir önceki hafta boyunca öğrenciler, öğretmenler, eğitim kurumu yöneticileri ve velilerin katılımıyla düzenlenecek. Yeni eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi ise 16 Ocak 2026’da olacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayarak 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek.

İSTANBUL’DA ÖZEL DÜZENLEMELER

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi günü için özel bir karar aldı. Bu tarihte okullarda derslerin saat 10.00’da başlayacağı ve 15.00’te sona ereceği açıklandı. Yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul genelinde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin katılacağı ilk gün, yoğun araç trafiği sebebiyle öğrenci servisleri ve özel araç kullanıcıları arasında oluşabilecek karmaşayı azaltmak amacıyla bu düzenleme yapıldı. Aynı zamanda Valilik, yeni eğitim-öğretim yılında okullarda ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirlerini de duyurdu. Genelgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul güvenlik tedbirlerini uygulamaya koyacak.