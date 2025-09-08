Okullar Bugün Açılıyor: 18 Milyon Öğrenci!

EĞİTİM YILI GİRİŞİ VE ÖĞRENCİ SAYISI

Yeni öğretim yılı itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen buluşacak. Bu yıl açılacak okullar ile birlikte toplamda 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte eğitim öğretim gerçekleştirilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulamaya konulacak “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10’uncu sınıflarda yeni öğretim programları devreye girecek. Okul öncesi eğitime başlayan öğrenciler ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak. Ortaokula geçiş yapacak öğrenciler içinse bu hafta rehberlik çalışmaları sürüyor. Eğitim öğretim yılının başlangıcında “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temalı ilk dersin yanı sıra farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanıyor. Tüm ilkokul öğrencilerine fidan verilecek.

Eğitim süresince doğa sevgisinin artırılması, “yeşil vatan”ın korunması, orman yangınları konusunda farkındalık oluşturulması ve orman temizliği gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” çerçevesinde, okulların açılışında “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa filmler gösterilecek ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak. “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri kapsamında ise yeni eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler ve saha çalışmaları yapılacak. Ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı için toplam 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Toplum Yararına Program (TYP) aracılığıyla bu yıl 70 bin kişi istihdam edildi. Yeni istihdam ile birlikte okullarda görev alan hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

ARA TATİLLER VE YENİ DÜZENLEMELER

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Atatürk Haftası’nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeni ile, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik etkinlikler, bir önceki hafta boyunca düzenlenecek. Bu yılın birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak Pazartesi başlayıp 30 Ocak Cuma günü bitecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek.

İSTANBUL’DA DERS SAATLERİ DEĞİŞİYOR

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi için önemli bir karar aldı. İlk günde derslerin saat 10.00’da başlayıp 15.00’te sona ereceği açıklandı. Bu düzenleme, yoğun araç trafiği nedeniyle öğrenci servisleri ve velilerin özel araçlarından kaynaklanabilecek karmaşayı azaltmak amacıyla yapıldı. Valilik, aynı zamanda yeni eğitim öğretim yılında okullarda ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirlerini de açıkladı. Yayımlanan genelgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul güvenlik tedbirlerini uygulayacak.