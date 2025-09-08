Okullar Bugün Başlıyor: 18 Milyon Öğrenci!

YENİ ÖĞRETİM YILI DETAYLARI

Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte, toplamda yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, ülke genelinde açılması planlanan okullarla birlikte 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde belirlenen öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10’uncu sınıflarda uygulanacak. Okul öncesi eğitim alanlar ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlendi. Ortaokula başlayan öğrenciler için ise bu hafta rehberlik çalışmaları yapılacak. Eğitim yılının ilk haftasında, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temalı bir ders planlanıyor ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

DOĞA SEVGİSİ VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Okullarda doğa sevgisinin oluşturulması, “yeşil vatan”ın korunması, orman yangınları için farkındalık sağlanması, fidan dikimi ve orman temizliği gibi projelerin yıl boyunca uygulanması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” çerçevesinde, okulların ilk günü “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa filmler gösterilecek ve ilkokul öğrencilerine fidanlar dağıtılacak. Ayrıca, “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri kapsamında birçok eğitim, şenlik, atölye ve saha çalışmaları düzenlenecek. Öte yandan, 2025-2026 eğitim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, resmi ve özel okullardaki öğrenciler için ücretsiz olarak dağıtıldı. Yeni dönem içerisinde Toplum Yararına Program (TYP) sayesinde 70 bin kişi istihdam edildi ve toplam hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

ARA TATİLLER VE DİĞER ÖNEMLİ TARİHLER

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atatürk Haftası’nın birinci ara tatille örtüşmesi dolayısıyla, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yeni eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi ise 16 Ocak 2026 olarak planlandı. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayıp 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi başlayıp 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart’ta başlayacak ve 20 Mart’ta sona erecek.

İSTANBUL’DA ÖZEL DÜZENLEME

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcında özel bir düzenleme yaptı. İlk gün olan 8 Eylül Pazartesi günü derslerin saat 10.00’da başlayıp 15.00’te sona ereceği duyuruldu. İstanbul’da 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin derse başlayacağı bu gün, yoğun araç trafiği nedeniyle öğrenci servisleri ve özel araçların oluşturabileceği karmaşayı azaltmak üzere bu düzenleme yapıldığı bildirildi. Valilik ayrıca, yeni eğitim öğretim yılı için okullarda ve çevresinde alınacak tedbirleri de açıkladı. Genelge uyarınca, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda toplam 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile güvenlik önlemleri uygulanacak.