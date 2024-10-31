okullarda-ara-tatil-tarihleri-2024-2025

VELİLER VE ÖĞRENCİLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ TARİHLER

Okulların açılmasıyla birlikte, veliler ve öğrenciler “Okullarda ara tatil ne zaman 2024-2025?” sorusuna yanıt arıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek olan ara tatil tarihleri, öğrencilerin ders programlarını düzenlemeleri ve ailelerin tatil planları yapmaları açısından büyük önem taşıyor. Peki, Kasım ayında yapılacak olan ara tatil hangi tarihlerde gerçekleşecek?

İLK ARA TATİL TARİHİ BELİRLENDİ

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, Kasım ayında yapılacak. Kasım ayındaki bu ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak. Hafta sonları da içine katıldığında, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, yıl sonunda ise 20 Haziran’da okulların kapanmasıyla yaz tatiline başlayacak.