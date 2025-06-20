Okullarda Kıyafet Yönetmeliği Değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okullarda serbest kıyafetin kaldırılıp tekrar forma uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak.” diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’NİN UYGULANMASI

Yıllık Değerlendirme toplantısında Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında uygulamaya konduğunu belirtti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında da modelin devreye gireceğini ve müfredatın kademeli olarak uygulanacağını söyledi.

Bakan Tunç, geçmişte yaşanan bazı zorluklara da değinerek, “Geçtiğimiz yılda eğitim öğretim yılı başlarken özellikle ilkokullarda ve ortaokullarda her yıl bir kaosa dönen uygulamayı düzene soktuk. Çocuklar okula başlarken öğretmen seçmek, okul seçmek üzerine başlayan ve en nihayetinde de okuldaki eğitim kurumu yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi farklı şekillerde zan altında bırakan haberlerle karşı karşıya kalıyorduk. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında bir yazılım hayata geçirdik ve şöyle bir uygulama başlattık. Zorunlu eğitim çağındaki bütün çocuklarımız, ilkokul ve ortaokullarla ilgili olarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre evine en yakın, en uygun okula kayıtlarını sağlıyorduk. Şimdi, bu konuda inisiyatifi taşrada alıp doğrudan Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptık. Okul yöneticilerimiz zan altında kalmaktan kurtuldu. Okullardaki özellikle sınıf öğretmenlerimizin yaşadığı incitici uygulamalar ortadan kalkmış oldu.” ifadelerini kullandı.

Tekin, “Bir başka husus, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık.” şeklinde belirtti.

Bir gazetecinin “4+4+4” sisteminde düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, bu sistemin 2011 yılında, Türkiye’nin ortalama eğitim süresinin artması amacıyla getirildiğini belirtti. Tekin, “Türkiye, öyle bir Türkiye değil. Hem ortalama eğitim süresinin üzerindeyiz hem de 28 Şubat’ın yasakçı zihniyetinin getirdiği dayatmacı mantık artık ortadan kaldırılmış durumdadır. Dolayısıyla Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğimizi söyledik. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bunun yasal düzenlemeyle, siyasi erkin de katıldığı düzenlemeyle olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. “Bu konudaki kanaatlerimizi ilgili ortamlarda dile getireceğiz. Ondan sonra da nasıl bir adım atacağımızı görmüş olacağız.” şeklinde ekledi.