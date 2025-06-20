Okullarda Serbest Kıyafet Sona Eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona erip, forma uygulamasının tekrar başlatılacağını duyurdu. Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ UYGULAMALARI GELİYOR

Yıllık Değerlendirme toplantısında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanması hakkında bilgi veren Tekin, bu modelin bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında hayata geçirildiğini belirtti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında modelin ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında da uygulanacağını ve kademeli olarak müfredatın devreye gireceğini açıkladı.

Bakan Tunç, geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılı başlarken yaşanan sorunlar hakkında bilgi veri. Özellikle ilkokullarda ve ortaokullarda karşılaşılan karmaşanın önüne geçtiklerini belirtti. “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında bir yazılım hayata geçirdik. Zorunlu eğitim çağındaki bütün çocuklarımızın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre evine en yakın okula kaydını yapıyorduk. Bu inisiyatifi taşrada alıp Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdik. Okul yöneticilerimiz artık zan altında kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Tekin, “Bir başka husus, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı.” dedi.

Bir gazetecinin “4+4+4” sisteminde bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına dair soruya Tekin, Türkiye’nin artık uzun eğitim süresine sahip olduğunu belirtti. “Dolayısıyla Bakanlık olarak kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğiz. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek.” şeklinde cevap verdi. Tekin, yasal düzenlemeler ve siyasi erkin katılımıyla ilerleyeceklerini ifade ederek, kanaatlerini ilgili ortamlarda dile getireceklerini söyledi.