Okumak İçin Mücadele Veriyoruz

İŞ ARKADAŞIMIN KİTAP OKUMAMA SORUNU

İş yerindeki bir arkadaşım bana şöyle bir mesaj gönderdi: “Abi şu kitabı bir türlü okuyamadım. Sana bir dosya atacağım. Ona bakar mısın? Açamıyorum.” Ben de “Tamam, hallederim” dedikten sonra o da “Halledersin biliyorum, elinden geleni yaparsın ama neden bu kadar yorulasın ki? Neden görenler gibi hemen alıp okuyamıyoruz, ona kızıyorum” diye yanıtladı.

OKUMAK İÇİN MÜCADELE ETMEK

Arkadaşım haklı, ancak durum bu şekilde devam ediyor. Görünüşe göre okumak için mücadele etmemiz gerekiyor, başka bir çözüm yok. Arkadaşım “Nasıl başka çözüm yok, herkes gidip kitapçıdan kitabı basılmış almıyor mu?” diye sordu. Ben de “Alıyorlar, evet” şeklinde cevap verdim.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Konuşmamız bu noktada devam etti: “Biz de PDF olanını alalım.” Bu şekilde, dijital kitap alternatiflerine yönelerek okuma alışkanlıklarımızı geliştirebileceğimizi düşündük.