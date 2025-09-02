Olay, 15 Gün Bekledi

Olay, Muratpaşa ilçesindeki Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Saat 14.00 sularında, üçüncü katında yaşayan Hollanda asıllı Türk vatandaşı Ayhan Bekelaar’dan haber alamayan komşuları, durumu acil çağrı merkezine iletti.

yoğun koku ekipleri zorladı

İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Kısa sürede ulaşan polis ekibi, çilingir aracılığıyla kapıyı açarak eve girdi. İçeri giren görevliler, yoğun koku nedeniyle maske takmak zorunda kaldı ve kapının arkasında Bekelaar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, cesedin zarar görmemesi için balkondan içeri girmeye karar verdi.

olay yeri inceleme ekipleri itfaiye yardımıyla içeriye girdi

İtfaiye aracının merdiveniyle balkondan girmeye çalışan polis, cesedin bulunduğu yere ulaşamayıp yan taraftaki pencerenin camını kırmak zorunda kaldı. Olay yeri inceleme ekibi bu pencere aracılığıyla içeri girerek çalışmalara başladı. Çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin faaliyetlerini dikkatle izledi.

otopsi yapılacak

Yaklaşık 15 gün önce yaşamını yitirmiş olabileceği düşünülen Ayhan Bekelaar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.