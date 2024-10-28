Olcay Şahan: ‘İlk Başta Söyledim’

MAÇIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un takımlarından Altınordu, 9. hafta mücadelesinde Fethiyespor ile karşılaştı. İzmir’de gerçekleştirilen bu mücadele, tarafların karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Maç sonrasında oyuncularını saha ortasında toplayan Şahan, “En sonda söylemek istediğimi ilk başta söylüyorum; buradan soyunma odasına alnınız açık, başınız dik bir şekilde gideceksiniz. Tabii ki kazanmak istiyorduk; ama olmadı. Sadece iki puan kaybettik; fakat bu takımın en tepede olmasını sağlayan sizlersiniz. Bugün bazı bölümlerinde iyi oynamadığımız maçta berabere kaldık, hiçbir sıkıntı yok. Sizler bu ligde hedef olan takım oldunuz. Rakipler artık sizlerden korkuyor. Savunma yapıyor, vakit geçirmek için her türlü yola başvuruyor. Bugünkü maçta da birçok pozisyona girdik fakat bazen futbolda olmayınca olmuyor. Şu anda bu maç geride kaldı. Alnınız dik bir şekilde iki gün dinlenip tatil yapın. Sizlerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.