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Ölen Sayısı 96’Ya Ulaştı

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BANGKOK’TA ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen ve komşu ülke Tayland’da hissedilen depremler nedeniyle başkent Bangkok’ta ölü sayısı yükseliyor.

ENKAZDAN 89 CESET ÇIKARILDI

Bangkoklu yetkililer, kentte yaşamını yitiren 96 kişiden 89’unun cesedinin, deprem sırasında çöken inşaat halindeki 30 katlı binanın enkazından çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, arama çalışmalarının tamamlandığı enkazda bulunan kalıntıların, haber alınamayan 7 kişiye ait olup olmadığının tespit edilmesi için inceleneceği bildirildi. Binanın enkazından 13 Nisan’da 36 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi. Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

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