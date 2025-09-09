Oli İstifa Etti, Protestolar Devam Ediyor

NEPAL’DE PROTESTOLAR ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Nepal’de geçen hafta alınan 26 sosyal medya platformunun engellenmesi kararı sonrası başlayan protestolar, giderek şiddet olaylarına dönüşüyor. Hükümete karşı büyük bir tepkinin ifadeleri olarak devam eden gösteriler esnasında, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Khadga Prasad Sharma Oli, yaptığı açıklamada mevcut kriz için “anayasal bir çözüm yolu açmak amacıyla istifa ettiğini” dile getirdi. Protestolar sırasında toplanan öfkeli kalabalık, Oli ile eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın konutlarına saldırdı ve birçok üst düzey siyasetçinin evini tahrip etti. Göstericiler, bu süreçte siyasi parti merkezlerini de hedef aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI DA İSTİFA ETTİ

Bir önceki gün, Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak da insanlık trajedisinin ardından “ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim” dediğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA YASAĞI VE SON GELİŞMELER

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Facebook, Instagram, YouTube, X ve WhatsApp gibi 26 büyük sosyal medya platformunu, kayıt süresine uymadıkları bahane ederek erişime kapattı. Başkent Katmandu ve diğer şehirlerde başlayan “Gen Z Protestoları” sırasında, 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100’den fazla kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurdu.