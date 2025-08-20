Olivos konkordato başvurusu yaptı

OLIVOS ŞİRKETİ KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI

Türkiye’nin ödüllü zeytinyağı markalarından biri olan Olivos, mali zorluklar sebebiyle İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu gerçekleştirdi. Mahkeme, başvurunun üzerine 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde üç aylık geçici mühlet süresi verdi.

SEKTÖRDEKİ BAŞARILARINA RAĞMEN ZORLUKLAR YAŞIYOR

Olivos, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” gibi ödülleri kazanmış bir marka olmasına rağmen, son zamanlarda yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin, SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte bu başvuruyu yaptığı ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın da sürece dahil olduğu belirtildi.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mahkeme, Olivos’un mali durumunu değerlendirmek amacıyla Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak atadı. Komiser, Olivos ve SDA Gıda Tarım A.Ş.’nin mali yapılarını inceleyerek, alacaklıların haklarını gözeten bir rapor hazırlayacak.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Konkordato dosyasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Mahkeme, bu başvurunun ardından yedi günlük itiraz süresi tanıyarak, konkordatonun reddedilmesini talep edenlere başvuru hakkı sağladı.