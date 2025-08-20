Olivos Konkordato İlan Etti

TÜRKİYE’NİN ÖDÜLLÜ ZEYTİNYAĞI MARKASINDAN KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye’nin ödüllü zeytinyağı markalarından Olivos, mali zorluklar yüzünden İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yapıyor. Şirket, mahkemenin cariyen kararına göre, 13 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet süresi kazanmış durumda.

ÖDÜLLERİYLE TANINAN BİR MARKA

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Türkiye’deki zeytinyağı sektöründe önemli bir yere sahip olan Olivos, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini kazanmış. Son zamanlarda yaşanan mali sıkıntılar buradaki firma için konkordato başvurusu yapmalarına neden olmuş. Şirketin, SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte bu başvuruyu gerçekleştirdiği ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın sürece dahil olduğu ifade ediliyor.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mahkeme, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiser, Olivos’un ve SDA Gıda Tarım A.Ş.’nin mali yapısını detaylı bir şekilde inceleyerek, alacaklıların haklarını dikkate alan bir rapor sunacak.

Konkordato dosyasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşecek. Mahkeme, başvurunun ardından yedi günlük itiraz süresi tanıyarak, konkordatonun reddedilmesi talebinde bulunanlara başvurma hakkı verecek.