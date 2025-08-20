Olivos, Konkordato İlan Etti

MALİ ZORLUKLAR VE KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye’nin ödüllü zeytinyağı markalarından Olivos, mali zorluklar yaşamaya başlamasının ardından İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yapıyor. Şirket, mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, 13 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli üç aylık geçici mühlet süresi elde etti. Olivos, Türkiye’deki zeytinyağı sektörünün önde gelen markalarından biri olarak biliniyor ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından “en çok ihracat yapan firma” ile “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini kazanmıştı. Ancak son dönemlerde yaşanan mali sorunlar nedeniyle firma konkordato başvurusu yapmak zorunda kaldı.

Şirket, konkordato başvurusunu SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte gerçekleştiriyor ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın sürece dahil olduğu bildiriliyor. Mahkeme, Olivos’un mali durumunu değerlendirmek üzere Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak atadı. Komiser, Olivos ile SDA Gıda Tarım A.Ş.’nin mali yapısını inceleyecek ve alacaklıların haklarını gözeten bir rapor hazırlayacak.

Konkordato dosyasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Mahkeme, başvurunun ardından yedi günlük itiraz süresi vererek, konkordatonun reddedilmesi için başvuru yapma hakkı tanıyan bir açıklama yaptı.