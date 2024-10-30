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“Ölü Zannedilen Balık Adamı Şaşırttı”

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GİZEMLİ BALIK AVCILIĞI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde balık avlayan Çağdaş Şaşmaz, tuzağına yakalanan bir balığı çektiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Tunçuyla birlikte, “Çok değişik bir acı hissettim” diyerek hissettiği acıyı dile getiren amatör balıkçı, yaşadığı bu ilginç deneyim sonucu hastaneye kaldırıldı.

SU ALTI GÖRÜNTÜLERİ

Şaşmaz’ın yaşadığı olay, su altı kamerası tarafından kaydedildi. Bu anlar, hem ilginç hem de şaşırtıcı bir deneyim yaşadığını gösteriyor. Balık avlama deneyiminin yanı sıra, Şaşmaz’ın karşılaştığı bu beklenmedik durum, amatör balıkçılar için dikkat edilmesi gereken bir uyarı niteliği taşıyor.

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