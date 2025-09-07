Ölüm Oranı Yüksek, Uganda Alarmda!

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDE SALGIN GÖRÜLDÜ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bulape bölgesinde 15 can kaybı ile birlikte toplam 28 şüpheli vaka kaydedildi. Bu vakalar arasında dört sağlık çalışanının bulunması dikkat çekiyor. Bunun üzerine sağlık yetkilileri perşembe günü bölgede salgın ilan etti.

UYGULANAN YÜKSEK ALARM ÖNLEMLERİ

Bu gelişmeler üzerine komşu ülke Uganda, yüksek alarm durumuna geçtiğini duyurdu. Uganda Sağlık Bakanlığı’nın olay komutanı Henry Kyobe Bosa, Xinhua’ya verdiği bilgide, yetkililerin durumu takip ettiğini ve virüsün ülkeye girmesini önlemek amacıyla önlemler geliştirmeden önce bir risk değerlendirmesi yapılacağını belirtti. Kyobe, “İki ülke arasında serbest dolaşım devam ediyor ve bu da virüsün ülkeye girmesine yol açıyor. Risk değerlendirmesi tamamlanır tamamlanmaz müdahalelerde bulunacağız” ifadesini kullandı.

NİJERYA SINIRLARDA GÖZETİMİ ARTIRDI

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde Ebola virüsünün salgınının doğrulanmasının ardından ülke sınırlarında gözetimin artırıldığını açıkladı. NCDC Genel Müdürü Jide Idris, hastalıkların ortaya çıkışını izlemek ve önlemler almak için ilgili bakanlıklar, daireler, kurumlar ve ortaklarla iş birliği yaptıklarını söyledi. Ayrıca, NCDC, “Özellikle sınırlarımızda ve giriş noktalarında gözetimin artırılmasına yönelik çabalar sürüyor” dedi. Ülke genelindeki sağlık tesislerinde ise enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

EVD VİRÜS SALGININDA ÖLÜM ORANI

Merkez, son günlerde virüsün Kongo’nun Bulape ve Mweka sağlık bölgelerinde görüldüğünü ve araştırmalarda ateş, kusma, ishal ve kanama gibi semptomların tespit edildiğini bildirdi. Ölüm oranı ise şu an için yüzde 57 olarak tahmin ediliyor. NCDC, Ebola’yı, canlı veya ölü hayvanlar aracılığıyla bulaşan ölümcül bir hastalık olarak tanımlıyor ve erken teşhis, hastaların izolasyonu ve zamanında destekleyici tedavi uygulamalarının ölüm olasılığını azaltacağını belirtiyor.

EBOLA VİRÜSÜ HAKKINDA BİLGİ

Eskiden Ebola kanamalı ateşi olarak bilinen Ebola virüsü hastalığı, bulaşıcı ve şiddetli bir kanamalı ateş hastalığı olarak tanımlanıyor. Virüsün kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında değişiyor. Hastalığın erken belirtileri arasında ani ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı yer alıyor. Bu belirtilere, kusma, ishal ve ciddi vakalarda kontrolsüz kanama, organ yetmezliği ve ölüm eşlik edebiliyor.