Ölüm Oranı Yüzde 57’ye Ulaştı

ŞÜPHELİ VAKALAR ARTTI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bulape bölgesinde 15 kişinin can kaybı yaşandığı 28 şüpheli vaka bildirildi. Bu vakalar arasında dört sağlık çalışanının yer aldığı tahmin ediliyor. Sağlık yetkilileri, perşembe günü itibarıyla bölgede bir salgın ilan etti.

UGANDA YÜKSEK ALARMDA

Kongo’daki durumun ardından komşu Uganda, alarm durumuna geçti. Sağlık Bakanlığı’nın olay komutanı Henry Kyobe Bosa, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, yetkililerin durumu dikkatle izlediğini ve virüsün ülkeye girmesinin önüne geçebilmek için birtakım önlemler geliştireceklerini belirtti. Ayrıca, müdahale öncesi bir risk değerlendirmesi yapılacağını da vurguladı.

RİSK DEGEREBİLTİYOR

Kyobe, “İki ülke arasında serbest dolaşım sürüyor ve bu durum virüsün ülkeye girmesine neden olabiliyor. Risk değerlendirmesi tamamlandığında acil müdahaleler yapacağız” ifadelerini kullandı.

NİJERYA SINIR GÖZETİMİNİ ARTIRDI

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde Ebola virüsünün salgınının onaylanmasının ardından sınırlarındaki gözetimi artırdı. NCDC Genel Müdürü Jide Idris, hastalıkların izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili bakanlıklar ve kurumlarla iş birliği yaptıklarını da açıkladı. Ayrıca, ülke genelindeki sağlık tesislerinde enfeksiyon kontrol önlemlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 57

Merkez, virüsün son dönemde Kongo’nun Bulape ve Mweka sağlık bölgelerinde görüldüğünü belirtti. Yapılan araştırmalar, hastalığın ateş, kusma, ishal ve kanama gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ortaya koydu. Ölüm oranı ise şu anda yüzde 57 olarak tahmin ediliyor. NCDC, Ebola’nın, canlı veya ölü hayvanlar aracılığıyla bulaşan ölümcül bir hastalık olduğunu vurgulayarak, erken teşhis, hastaların izolasyonu ve zamanında tedavi edilmesinin ölüm riskini azaltabileceğini belirtti.

EBOLA VİRÜSÜ HAKKINDA KISACA

Eskiden Ebola kanamalı ateşi olarak bilinen bu hastalık, bulaşıcı ve şiddetli bir kanamalı ateş hastalığı olarak tanımlıyor. Virüsün kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında değişiyor. Hastalığın erken belirtileri arasında ani ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı yer alıyor. Bu belirtileri kusma, ishal ve ciddi vakalarda kontrolsüz kanama, organ yetmezliği ve ölüm izliyor.