“Ölümlü Kaza Sonrası Hayatı Karardı”

KAZA SONUCU HAYATI DEĞİŞTİ

Yozgat Sorgun’da Hüsnü Erciyas, bir günlüğüne kardeşi Bahadır Erciyas’a verdiği aracı, ölümlü bir kazaya karışınca, yaşamı altüst oldu. Bu talihsiz olayın ardından, Hüsnü Erciyas’ın evi, işyeri ve tüm banka hesaplarına hacizler uygulandı.

HAK ALMA SÜRECİ

Kaza sonrası yaşanan bu zorlu süreç, Hüsnü Erciyas için büyük bir maddi ve manevi yıkıma neden oldu. Kardeşi Bahadır’a emanet ettiği araç yüzünden tüm mal varlıklarına el konulması, onun için tam bir kabusa dönüştü. Bu durum, yaşadığı aile dramını daha da derinleştirdi.

MADDİ SORUNLAR

Hüsnü Erciyas, mağduriyeti ile birlikte maddi açıdan ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Yüzleşmek zorunda kaldığı zorluklar, hem günlük hayatını hem de işini olumsuz etkiliyor. Bu olay, birçok ailenin yaşayabileceği benzer sorunlara dikkat çekiyor.