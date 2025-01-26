Ömer Çelik: Can Kayıplarının Yanındayız

OTEL YANGINI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, “Sebepleri ve faillerinin bulunması için en güçlü araştırma ve soruşturma yapılacak. Şeffaf bir biçimde bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Biz kaybettiğimiz canların tarafındayız. Bu felaketin ortaya çıkması için her türlü iradeyi ortaya koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. Ömer Çelik, Adana’da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen İl Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi’nde konuşma yaptı. Burada, İl Kadın Kolları Başkanlığı’na seçilen Hacer Söylemez ve ekibine başarı dileklerini iletti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Çelik, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirtirken, “Geçtiğimiz günlerde üst üste meydana gelen birtakım olaylar, hepimizi kahretti ve ağır bir biçimde üzdü. Bolu’da meydana gelen felakette birçok kardeşimizi kaybettik. Kendilerine bir kez daha Allah’tan rahmet, değerli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Arkasından Konya’da bir binanın çökmesiyle birlikte hepimizi çok üzen bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti’nin ve Meclis grubumuzun iradesi nettir. Tüm bu olayların sebepleri ve faillerinin bulunması için en güçlü araştırma ve soruşturma yapılacak. Şeffaf bir biçimde bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Biz kaybettiğimiz canların tarafındayız. Bu felaketin ortaya çıkması için her türlü iradeyi ortaya koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde aktardı.

KADINLARIMIZIN ÖNEMİ

Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde tank ve tüfeklerin üzerine yürüyenlerin en ön safında kadınların olduğunu vurguladı. “Ben o dönem Avrupa Birliği Bakanıydım. Bir müddet sonra Avrupa’da, Türkiye’deki darbe girişimini ele almak üzere bir toplantıya katıldım. Orada, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına şunu ifade ettim; ‘Bir şeye dikkat edin. Türkiye’de demokrasimizi yok etmek, milletimizin egemenliğine suikast düzenlemek için darbe girişimi başladığı andan itibaren, darbecilerin üzerine yürüyenlere iyi bakın’ dedim. Darbecilerin üzerine yürüyenlerin en ön safında kadınlarımız vardı. Türkiye’nin demokrasisi güçlü olsun, çocukları ve gençleri için daha iyi bir geleceği olsun diye bu mücadeleyi en ön safta kadınlarımız vermiştir” diye belirtti.

ADANA’DA DOLU DOLU BİR KONGRE

Çelik, Adana’da kongre sırasında tribünlerden bir pankart gördüğünde, kadınları sahneye davet etti. “Oraya, ‘Arkandayız kale gibi, seviyoruz deli gibi reis’ yazmışsınız. Cumhurbaşkanımıza buradan gönderilen bu mesajla birlikte, bu kongremizi hep böyle hatırlayacağız. Zaten bu sözün altına hiç Adana yazma; bunu gören Adana olduğunu anlar. Çünkü Adanalı normal sevemez ancak deli gibi sever. Biz siyasette azimli olmayı Saimbeyli’deki Fatma hanımdan, siyasette kararlı olmayı Sarıçam’daki Ayşe teyzemizden, gençliğimizi siyasete nasıl adayacağımızı da genç kadın arkadaşlarımızın, Cumhurbaşkanımızın etrafında yürüdüğü yoldan öğrendik” şeklinde söyledi.

Konuşmaların sona ermesinin ardından İl Kadın Kolları teşkilatı, anı olarak Ömer Çelik’e tarihi Taş Köprü’nün resmedildiği bir tablo hediye etti. Çektirilen fotoğrafın ardından program tamamlandı.