Ömer Çelik Nevruz Bayramı’nı Kutladı

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NEVRUZ BAYRAMI’NI KUTLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünyanın en zor zamanlarından birinden geçiyoruz. Zor zamanlar, büyük umutların köprüsüyle geçilir. Umudun adı olan nevruzdayız bugün,” ifadelerine yer verdi.

NEVRUZ’UN PAYLAŞTIĞI ANLAM

Çelik, Nevruz’un birlik, dirlik, bereket, bolluk ve baharın müjdecisi olduğunu vurgulayarak, “Nevruz Bayramı kutlu olsun,” şeklindeki dileğiyle mesajını sonlandırdı. Bu özel günde, umutların yeşermesi ve dayanışmanın artması temennisinde bulundu.