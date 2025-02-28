Ömer Çelik: ‘PKK Her Yerde Tasfiye Edilmeli’

ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki gelişmelere dair önemli açıklamalar yaptı. Çelik, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına vurgu yaparak, terör örgütünün Irak ve Suriye’deki tüm unsurlarıyla kendini feshetmesinin gerekliliğini dile getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAH BIRAKMALI

Çelik, Öcalan’ın çağrısına ilişkin olarak, “Terör örgütünün silahlarını bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun, Irak ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla silah bırakmalı ve kendini feshetmelidir,” dedi. Bu hedefin “terörsüz Türkiye” maksadı doğrultusunda konuşulduğu belirtildi.

KÜRT SORUNU CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADESİYLE ÇÖZÜLDÜ

Çelik, 16 Ağustos 2005’teki Diyarbakır konuşmasını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul ne kadar Konya ise o kadar Diyarbakır’dır” sözüne atıfta bulundu. Çelik, “Kürt sorunu benim sorunum” diyerek demokrasinin bir meselesi olarak ele alındığını ve Kürt vatandaşlar üzerindeki yasakların kaldırılması için mücadele edildiğini sözlerine ekledi. Başörtüsü ve Alevi vatandaşlar için benzer çabaların da gösterildiğini belirten Çelik, “Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle çözülmüştür,” diye ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Çelik, Türkiye’nin iç cephesini güçlendirme amacında olduğunu vurguladı. “TBMM’de ortaya konan irade ve Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı, iç cepheyi güçlendirecek yeni bir adım oldu. Amaç, terörsüz Türkiye’dir. Cumhurbaşkanımız, ‘Silahlarını gömsünler ve öyle terk etsinler’ demişti,” şeklinde konuştu.

TÜM UZANTILAR TASFİYE EDİLMELİ

Çelik, PKK’nın tüm uzantılarının feshedilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. “PKK, YPG, PYD hangi isimle olursa olsun, Irak ve Suriye’deki unsurlarıyla tasfiye edilmeli. Türk, Arap, Kürt kimliklerimiz farklı olabilir, ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir,” ifadesini kullandı.

DEVLET AKLIYLA HAREKET EDİYORUZ

Çelik, bu sürecin Türkiye’nin devlet aklıyla yürütüldüğünü belirtti. “Hiçbir emperyalist emele izin verilmeyecek. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla bu irade ortaya kondu. Türkmen kardeşlerimizin refahı Türkiye’nin garantisi altındadır,” şeklinde sözlerini sürdürdü. Devletin nitelikleriyle ilgili hiçbir pazarlık ya da al-verin söz konusu olmadığını, güvenlik birimlerinin demokrasi ve vatandaşları korumak için çalıştığını söyledi. “Silah bırakma çağrısı, yumuşak güç unsurudur ve terörsüz Türkiye hedefiyle değerlendirilmektedir,” diye ekledi.

SÜRECİN TAKİBİ

Çelik, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla devlet kurumları tarafından titizlikle takip edileceğini ifade etti. “Bakış açımız, 12 Ağustos 2005’te Diyarbakır’da ortaya konan tek vatan, tek bayrak, tek millet ilkesine dayanıyor,” diyerek sözlerini tamamladı.