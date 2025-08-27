Ömer Çelik’ten Netanyahu’ya sert tepki

AK PARTİ’DEN NETANYAHU’YA TEPKİ

Ömer Çelik, Netanyahu’nun Yalanlarını Eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olayları hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.” ifadesini kullandı.

TARİH, HUKUK VE İNSANLIK VICDANI

Çelik, “Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.” diyerek tepkisini sürdürdü. Türkiye’nin tarih ile ilgili gündemlerini hukuki ve diplomatik yollarla yönettiğini vurgulayan Çelik, “1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.” dedi. Çelik, Netanyahu’nun “tarihin vicdanı” tarafından mahkum edilmiş biri olduğunu dile getirerek, “Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.” şeklinde konuştu.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Netanyahu, 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıdığını belirterek, “Knesset bu yönde bir karar aldı. Ama ben de şahsen bunu söylemeye hazırım.” sözleriyle bu durumu ifade etti.