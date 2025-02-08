Ömer Çelik’ten Özel’e Filistin Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Depremleri’nin iki yıl dönümü nedeniyle yaptığı Hatay ziyaretinde, ABD’nin Gazze’yi kontrol altına alma ve Filistinlileri sürgün etme amacı taşıyan planına dikkat çekmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu duruma sessiz kaldığını öne sürmüştü. Özel’in bu sözleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından sosyal medya üzerinden yanıt buldu.

SİYASİ TARİHİN EN ŞUURSUZ AÇIKLAMALARI

Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin Gazze ile ilgili sessiz kaldığı iddiaları için “siyasi tarihin en şuursuz işleri” sözlerini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yaşamı boyunca Filistin davasına verdiği güçlü desteğe vurgu yaparak, “Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış” ifadesinde bulundu.

TAM BİR SİYASİ GAFLET

Çelik, Özel’in tutumunun “tam bir siyasi gaflet” olduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanımız, bütün siyasi hayatı boyunca Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegâne siyasi liderdir” dedi. Özel’in, Cumhurbaşkanı’nın Gazze ile ilgili sessiz kaldığını ifade etmesi üzerine, Erdoğan’ın uluslararası platformda Filistin davasını savunma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

ERDOĞAN’IN FİLİSTİN DAVASINA OLAN DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulması”, siyasi hayatının en önemli ilkelerinden biri olduğunu hatırlatan Çelik, Erdoğan’ın bu konudaki açık tavrının, hem partisi hem hükümeti adına yapılan açıklamalarda da net bir şekilde ifade edildiğine dikkat çekti.

ÖZEL’İN YANLIŞ DEĞERLENDİRMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, “Hamas’a terörist diyenlere” karşı olduğu biliniyor. Çelik, Erdoğan’ın bu konuyla ilgili önceki açıklamalarına değinerek, Özgür Özel’in daha önce Hamas hakkında olumsuz ifadeler kullandığını, bu tutumun meşru direnişi sorgulama anlamına geldiğini vurguladı.

SAMİMİYETİ SORGULAMAK SİYASİ DALALETTİR

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatı boyunca Filistinli kardeşlere destek olduğunu ve bu konudaki kararlı duruşunun dünya çapında tanındığını belirtti. “Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi dalaletten başka bir şey değildir” ifadesiyle Özel’in yaklaşımını eleştirdi.