Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Destek Yok

ÖMER ÇELİK’TEN CHP’YE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın’da yapmış olduğu mitingdeki ifadelerine yanıt verdi. Çelik, “Sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka birşey değildir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.” diyerek Cumhurbaşkanı’nın liderliğine vurgu yaptı.

SİYASİ ACZİYET VURGUSU

Çelik, Özgür Özel’in yürüttüğü “üçüncü sınıf siyasetlerin” bu kavramları anlaması mümkün olmadığını ifade etti. “Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.” dedi. CHP liderinin “siyasi acziyet” ifadesini hatırlatan Çelik, bu terimin Özgür Özel’in kendi partisinde yaşananları kavrama yeteneği ile ilgili olduğuna dikkat çekti.

SİYASİ SKANDAL UYARISI

Çelik, “‘Siyasi kapkaççılık’ yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.” diye ifade etti. Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini sürdüren Çelik, “Eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır.” dedi. Aksi takdirde, söylediklerinin yalnızca gerçekleri gizleme çabasından ibaret olduğunu belirtti.