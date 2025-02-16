Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Eleştiri

ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Ömer Çelik, sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine ‘siyasetsizlik tarihi’ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yerde demokratik irade ile yer almış Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i bir araya getirmesi, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını gösteriyor.”

KENDİ TARİHİNE GÖZ ATILMALI

Çelik, “Çok partili hayata geçtiğimiz günden bu yana CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine yönelik siyasal eylemlerini en iyi ifade eden terim ‘Yassıada zihniyeti’dir. Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları ‘Yassıada zihniyeti’nin bir yansımasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi edinmek istiyorsa, önce kendi partisinin siyasi tarihine göz atmalıdır. Cumhurbaşkanımız, bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel, darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlama yönünde çaba sarf etmelidir.” şeklinde konuştu.

Özgür Özel ayrıca iktidarlarının “milletin gözünden düştüğünü” ifade etmiş. Çelik, “Özgür Özel’in CHP içindeki hizipler kavgasını yönetmekten zaman bulup, milletimizin sesi olmaya odaklanması pek olası değil. Bu nedenle ‘şiir okuma’ hakkında içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağını söylemek zor değil. Özgür Özel, ‘erken seçim’ diye haykırarak sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine takılı kalmıştır. CHP, hizip kavgalarıyla meşgulken, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini kararlılıkla yürütmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine doğru ilerlemektedir.” dedi.