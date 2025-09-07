Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Yanıt!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ve CHP’deki duruma dair açıklamalarda bulundu. Özellikle son dönemde Özgür Özel’in ifadelerini gündeme getiren Çelik, terörsüz bir Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurguladı. Çelik, “Bir yaz programının ardından Şubat ayına kadar sürecek bir programa giriyoruz. Birçok arkadaşımız bugün birçok ilde” şeklinde ifade etti. Depremle ilgili konulara da değinen Çelik, Türkiye’nin buna rağmen güçlü bir şekilde ayakta kaldığını belirtti. “Her toplantımızda Cumhurbaşkanımız sürekli olarak bize deprem bölgesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtmiştir” diyerek, Cumhur İttifakı’nın bu konuda güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi. Çelik, terör gündeminin Türkiye’den çıkmasının, çevre bölgelerde ilham kaynağı olacağını ifade etti.

CHP GENEL BAŞKANI’NA ELEŞTİRİLER

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de tepki gösterdi. Özel’in Cumhurbaşkanına yönelik çirkin ifadelerini eleştiren Çelik, “CHP gibi köklü bir partinin her tarafından bu kadar skandallar patlarken CHP Genel Başkanı ne yapmaktadır?” şeklinde sordu. Özgür Özel’in kendi partisiyle uğraştığını dile getiren Çelik, şikayetlerin CHP’liler tarafından yapıldığını belirtti. “Sayın Özel’e baştan beri şunu söyledik, kendisinde çok ciddi bir siyasi navigasyon sorunu var. CHP’ye oy vermiş insanlarımızın hak etmediği bir noktaya geldi CHP” şeklinde konuştu. Çelik, hadsiz ifadelerin kabul edilemeyeceğini ve Cumhurbaşkanı’nın kendileri için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.