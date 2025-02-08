Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Siyaset Eleştirisi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Depremleri’nin ikinci yıldönümü vesilesiyle bulunduğu Hatay’da ABD’nin Gazze’yi kontrol altına alma ve Filistinlileri sürgün etme planına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu duruma sessiz kaldığını iddia eden Özel’e ilişkin bir yanıt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

ÇELİK’TEN TEPKİ

Çelik, Özel’in ABD’nin Gazze hakkında yaptığı açıklamalara Erdoğan’ın sessiz kaldığı yönünde söylediklerini “siyasi tarihin en şuursuz işleri” olarak nitelendirdi. Çelik, Erdoğan’ın siyasi kariyeri boyunca Filistin meselesine güçlü bir destek sunduğunu ve bu konuda hem ulusal hem de uluslararası platformlarda hakları savunduğunu ifade etti. Çelik, Özel’in bu tutumunu “tam bir siyasi gaflet” olarak tanımladı.

ERDOĞAN’IN FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Filistin davasını destekleyen net tutumunu vurgulayan Çelik, Özgür Özel’in bu konudaki sarsıntılı ifadelerini eleştirdi. Çelik, Özel’in ABD’nin Gazzelileri sürgün planına karşı Erdoğan’ın sessiz kaldığını öne sürdüğünü hatırlatarak, Erdoğan’ın siyasi hayatında Filistin meselesine dair sahiplendiği ilkelerin altını çizdi.

HAMAS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hamas’ı terörist olarak tanımlayan söylemlere karşı çıktığını belirten Çelik, Erdoğan’ın Hamas üyelerini “öz vatanını savunan kişiler” olarak değerlendirdiğini ifade etti. Özgür Özel ise, tarihin en trajik dönemlerinden birinde Hamas’a terörist demiş ve gelen tepkiler sonrası söylemini değiştirmiştir.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ELEŞTİRİLERİ

Çelik, Erdoğan’ın hayatı boyunca Filistinlilere her türlü desteği vermiş bir lider olduğunu ve bu konudaki samimiyetinin tüm dünyada bilindiğini belirtti. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın samimiyetine yapmaya çalıştığı eleştirilerin ise siyasi dalalet olduğunu ifade etti. Çelik, Özel’in tutumunun yalnızca Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamak olduğunu vurguladı.