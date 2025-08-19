Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki

ÖMER ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özgür Özel’in Aydın’da yaptığı mitingde AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik açıklamalarına yanıt veren Çelik, “Sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir.” dedi. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.” sözleriyle Özgür Özel’in siyasi yeteneklerini sorguladı. Çelik, “Özgür Özel’in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’na yönelik “çirkin ifadelerinin” siyasi mücadele açısından hiçbir değeri olmadığını belirtti ve “Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.” dedi. CHP liderinin “siyasi acziyet” ifadesine de dikkat çeken Çelik, “‘Siyasi acziyet’ Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.” şeklinde konuştu.

SİYASİ SKANDALLARLA YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Çelik, “Siyasi kapkaççılık” ifadesinin, yıllarca milli iradeye karşı çıkan CHP yönetiminin utanç verici eylemleri ile yüzleşememesiyle bağlantılı olduğunu aktardı. “Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır.” diyen Çelik, bunun dışında yapılan açıklamaların gerçekleri örtbas etme çabasından ibaret olduğunu vurguladı.