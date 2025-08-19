Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki

ÖMER ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın’daki mitingde AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi. Çelik, “Sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.” diye belirtti. Çelik, Özgür Özel’in yürüttüğü politikaları ise “üçüncü sınıf siyaset” olarak nitelendirerek, bu durumun kavranmasının Özel için mümkün olmadığını vurguladı.

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’na yönelik kullandığı ifadelerin, siyasi mücadele karşısında “tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.” dedi. “Siyasi acziyet” ifadesini hatırlatan Çelik, bu durumun Özgür Özel’in kendi partisindeki olayları anlama yeteneğini göstermediğini söyledi. Çelik, “‘Siyasi kapkaççılık’ yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.” şeklinde devam etti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN PARTİSİYLE YÜZLEŞMESİ GEREKİYOR

Ömer Çelik, eğer Özgür Özel, partisinin içinden fışkıran siyasi skandallarla yüzleşebilirse, bu durumun siyasi hayata bir katkı sağlayacağını ifade etti. Çelik, onun dışında yapılan açıklamaların gerçekleri örtbas etme çabası olduğunu belirtti.