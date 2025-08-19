Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki

ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın’daki mitingdeki sözlerine sert bir yanıt verdi. Çelik, “Sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir.” diyerek, Özel’in söylemlerinin ciddiyet taşımadığını belirtti. Ömer Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.” dedi.

SİYASİ ACZİYETİ VURGULADI

Çelik, Özgür Özel’in kullandığı “siyasi acziyet” ifadesine de değindi. “Siyasi acziyet Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.” şeklinde ifade kullanan Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanına yönelik çirkin ifadelerinin, siyasi mücadelelerinin karşısında sadece tuz buz olacağını söyledi. Ayrıca, “Özgür Özel, kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır.” diyerek, Özel’in bu durumdan kaçtığını belirtti.

GERÇEKLERİ ÖRTBAS ETME ÇABASI

Çelik, “Siyasi kapkaççılık”, yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.” diyerek, Özel’in sözlerinin gerçekleri gizleme çabasından ibaret olduğunu ifade etti. Ömer Çelik, sözlerinin arkasında durarak, CHP’nin mevcut durumunu eleştirdi ve Özgür Özel’in siyasi tutumunu sorguladı.