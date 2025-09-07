Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki!

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ BİR GELECEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ve CHP’deki duruma dair önemli açıklamalar yaptı. Çelik, son zamanlarda Özgür Özel’in ifadelerine de değindi. Çelik’in açıklamalarına göre, terörsüz bir Türkiye, partinin en önemli gündem maddelerinden biri. “Bir yaz programının ardından Şubat ayına kadar sürecek bir programa giriyoruz” diyen Çelik, Türkiye’nin terör sorununu çözmek için Cumhur İttifakı’nın güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti. Devlet Bahçeli’nin Meclis’te başlattığı diyalogun, Türkiye’nin terör gündeminden çıkması için yeni bir dönemin başlangıcını ifade ettiğini vurguladı.

DEPREM FELAKETİNE KAYITSIZ KALINMADIK

Cumhurbaşkanının depreme ilişkin yaptığı açıklamalara da değinen Çelik, “Bunun altından kalkamazlar denildi, dün 300 bin konutu teslim ettik” ifadelerini kullandı. Her toplantıda Cumhurbaşkanının deprem bölgesinin ihmal edilmemesi gerektiğini sürekli olarak dile getirdiğini söyleyen Çelik, Türkiye’nin her zorluğun üstesinden geleceğini gösterdiğini belirtti. Çelik, “Türkiye’ye karşı terör faaliyetlerini yürütenlerin arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz”, diyerek terör örgütlerinin silah bırakması için uzun zamandır çalışmalar yapıldığını ve Cumhurbaşkanının talimatının şehit ailelerinin müsterih olmasını sağlamak olduğunu da ekledi.

CHP İLE İLGİLİ KONUŞMALAR

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanına yönelik çirkin ifadeleri hakkında tepki gösteren Çelik, CHP’nin içinde yaşanan skandallar karşısında Özel’in durumu sorumluluk almak yerine kendi partisiyle mesaisini harcıyor gibi göründüğünü ifade etti. “Başta şunu söyledik, Özel’de çok ciddi bir siyasi navigasyon sorunu var”, diyen Çelik, kendisine yönelik eleştirilerin CHP içindeki sorunlardan kaynaklandığını vurguladı. Cumhurbaşkanının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ve “Bu hadsiz ifadeleri kabul etmeyiz” sözleriyle de duruşlarını netleştirdi.