Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ EN ÖNEMLİ GÜNDEM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ve CHP’deki duruma dair çeşitli açıklamalar yaptı. Çelik, son dönemlerde CHP’li Özgür Özel’in yapmış olduğu açıklamalara değindi. “Terörsüz Türkiye süreci en önemli gündemimiz” diyen Çelik, “Bir yaz programının ardından Şubat ayına kadar sürecek bir programa giriyoruz” ifadesini kullandı. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı’nın bu dönem gündeminde deprem konusunun da önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. “Bunun altından kalkamazlar denildi, dün 300 bin konutu teslim ettik” şeklinde konuşan Çelik, her toplantılarında Cumhurbaşkanı’nın deprem bölgesinin ihmal edilmemesi gerektiğine yönelik sürekli hatırlatmalarda bulunduğunu belirtti.

İTTİFAK GÜCÜ VE ÇALIŞMALAR

Çelik, Türkiye’nin terörü gündeminden çıkarması için Cumhur İttifakı’nın güçlü bir irade gösterdiğini söyledi. Devlet Bahçeli’nin Meclis’te başlattığı diyalogun yeni bir dönem açtığını dile getiren Çelik, “Türkiye’den terör gündeminin çıkması, aynı zamanda yakın bölgemiz için ilham kaynağı olacaktır” dedi. Türkiye’ye karşı terör faaliyetlerini sürdürenlerin arkasındaki güçlerin iyi bilindiğini vurgulayan Çelik, terör örgütlerinin teslim olması ve silahların bırakılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade etti. “Cumhurbaşkanımızın talimatı, şehit ailelerimizin müsterih olmasını sağlamaktır” diyerek, bu durumun herkesin yararına olduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanına yönelik “çirkin ve yakışıksız” ifadelerde bulunduğunu belirterek, “Biz Özel’in kendi partisiyle uğraşmak olduğunu değerlendiriyoruz” dedi. CHP gibi köklü bir partinin birçok skandalla gündeme gelmesine rağmen, Özel’in bu durumu görmediğini söyleyen Çelik, “Tabloya baktığınızda, konunun bizimle alakası yok” dedi. Ayrıca, CHP’ye oy vermiş vatandaşların hak etmediği bir noktaya gelindiğini ifade eden Çelik, “Bu konunun bizimle hiçbir ilgisi yok. Şikayet edenler AK Partililer değil, CHP’liler” şeklinde konuştu. Çelik, Cumhurbaşkanı’nın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak bu tür ifadeleri kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirtti.