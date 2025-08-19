Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki

ÖMER ÇELİK’İN TEPKİLERİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulundu. Özel’in Aydın’da düzenlenen mitingde AK Parti ve Cumhur İttifakı hakkında sarfettiği sözlere yanıt veren Çelik, bu ifadelerin “artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmış, hezeyandan başka bir şey olmadığını” belirtti. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.” açıklamasında bulundu.

ÜÇÜNCÜ SINIF SİYASET ANLAYIŞI

Ömer Çelik, “Özgür Özel’in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir.” diyerek, Özel’in Cumhurbaşkanına yönelik “çirkin ifadelerinin” siyasi mücadelelerinde bir değerinin olmadığını vurguladı. Çelik, “Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.” şeklinde konuştu.

SİYASİ ACZİYET HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Ömer Çelik, CHP liderinin “siyasi acziyet” ifadesine de değindi. Çelik, “‘Siyasi acziyet’ ifadesi, Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.” dedi. Ayrıca, “‘Siyasi kapkaççılık’ yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.” ifadesini kullandı. Çelik, “Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır.” diye ekledi. “Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir.” şeklinde devam etti.