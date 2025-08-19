Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki

ÖMER ÇELİK’TEN CHP’Lİ ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın’daki mitingde AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, “Sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı. Çelik, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman yüksek bir destekle değer verdiğini vurguladı ve “Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.” dedi.

SİYASİ ACZİYET VE KAPKAÇCILIK TARTIŞMASI

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’na yönelik sarf ettiği “çirkin ifadelerin”, siyasi mücadeleleri karşısında etkisiz kalacağını belirtti. Özel’in “siyasi acziyet” ifadesini hatırlatarak, “‘Siyasi acziyet’ Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.” diye vurguladı. Ayrıca Çelik, “Siyasi kapkaççılık” terimini kullanarak CHP yönetiminin geçmişte milli irade düşmanlığı yapıp, bugün yaşadığı utanç verici durumu eleştirdi.

SİYASİ SKANDALLA YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Çelik, Özgür Özel’in kendi partisinin içindeki siyasi skandallarla yüzleşebilmesi durumunda, siyasi hayata bir fayda sağlayacağını ifade etti. Bunun dışında yaptığı açıklamaların sadece gerçekleri gizleme çabası olduğunu belirtti.