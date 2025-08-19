Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki: Hezeyan!

ÇELİK’İN ÖZGÜR ÖZEL’E YANITI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün Aydın’da düzenlenen mitingdeki açıklamalarına sert bir cevap verdi. Çelik, “Sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir.” diyerek Özel’in ifadelerine tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANINA DESTEK

Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.” ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı’na olan desteğin gücüne dikkat çekti.

Ömer Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’na yönelik kullandığı ifadelerin olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı. Çelik, “Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.” diye belirtti. Ayrıca, “Siyasi acziyet’ Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.” diyerek Özel’i sert bir şekilde eleştirdi.

SİYASİ SKANDALLARA DİKKAT

Çelik, “‘Siyasi kapkaççılık’ yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.” ifadelerini kullandı. Çelik, “Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir.” dedi.