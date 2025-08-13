Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki Var

Ömer Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği sert ifadelere karşı sert bir yanıt verdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “Seviye yoksunu siyaset.” CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’mıza yönelik seviyesiz ifadelerini kuvvetle kınıyoruz. Özgür Özel, siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Partisinin içinde düştüğü durumla ilgili aciz bir şekilde savrulma yaşamaktadır. Bu nedenle her gün yeni siyasi saldırılar ve yalan aşılama yöntemleri geliştirmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete karşı tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

HUKUKUN KORUNMASI TEMELİMİZDİR

Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılarla ve yalan siyaseti ile mücadele etmek temel prensiplerimiz arasında yer alıyor. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili tartışmalarda, siyasette adaba uygun bir dil kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Siyaset zemininde buna uymayanlara gerekli yanıtı vermekten asla kaçınmayız.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya yanıt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hadsiz ithamlarda bulundu. Özel, “Sayın Erdoğan’a açıkça söylüyorum: Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben huzurluyum, vicdanlıyım, uyuyabilirim diyebilirsin?” dedi. Ayrıca, “Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl’ diyorlar. Bu haksızlığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor,” ifadelerini kullandı. Özel’in eleştirileri, parti içindeki gerilimlere de dikkat çekti.