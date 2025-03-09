Ömer Çelik’ten Suriye Üzerine Açıklama

SURİYE’DE YAŞANAN SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki saldırılar hakkında önemli mesajlar verdi. Basın toplantısında konuşan Ömer Çelik, saldırılara “Nusayri isyanı” şeklinde tanımlanmasının yanlış olduğunu vurguladı. Çelik, “Bu dil bölgede çirkin projeler peşinde koşanların dilidir. Bunun kimler tarafından üretildiğini, siyasi dolaşıma nasıl sokulduğunu iyi biliyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca sözlerine, “Bunun ülkemize dönük olarak da mezhepçi çıkış olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz.” diyerek devam etti.

SURİYE TREKİ İÇİN KAPSAYICI YÖNETİM ÖNERİSİ

Ömer Çelik, Suriye’de yaşanan katliamların ardından Cumhurbaşkanı’nın Suriye’nin güvenliğine yönelik yaklaşımını da hatırlattı ve “En önemli şiarımız Suriye tüm Suriyelileridir.” dedi. Lazkiye’de hedef alınan güvenlik güçlerinin Suriye’nin birliğine yönelik terörist saldırılar olduğunu belirtti. Bu bağlamda, uluslararası toplumun Suriye yönetiminin yanında durması gerektiğini ifade ederek, “Suriye halkı özgür, medeni bir hayat istiyor.” dedi.

MEZHEPÇİ ÇIKIŞLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı’nın hassasiyetlerine de değinen Çelik, sivil kayıpların yaşandığını ve bunun yanı sıra ülkeye dönük mezhepçi bakış açılarıyla eleştirilerin yapıldığını belirtti. “Bu saldırı Esad rejiminin artığı olan, Esad rejimini diriltmek için kullanılan bir takım güçlerdir.” diyerek saldırıların arka planına dikkat çekti.

Çelik, sosyal medyada kullanılacak dilin özenli olması gerektiğini vurgulayarak, “Herhangi bir şekilde İslam ile terörün yan yana gelmemesi gerekir.” şeklinde konuştu. Bütün grupların terörle yan yana anılmaması gerektiğini aktaran Çelik, “Mazluma sahip çıkmak için onun etnik kökenine, dinine bakmayız.” sözlerine yer verdi.

SİYASAL MEZHEPÇİLİK BİR ZEHİR

Çelik, siyasal mezhepçiliğin bir zehir olduğunu belirterek, bu tarz bir yaklaşımın insanları dini duvarlarla ayırdığını ifade etti. Ayrıca, muhalefeti eleştirirken, “Sünni ya da Alevi, hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz.” dedi. Suriye yönetiminin terörle mücadelede sivillere karşı hassas davranması gerektiğini de vurguladı.

GENEL HASSASİYETLER VE ULUSLARARASI MÜDAHALE İDDİALARI

Çelik, Türkiye’nin en hassas ülke olduğunu ve Cumhurbaşkanı’nın hakların korunması konusundaki duyarlılığını aktardı. İsrail’den destek talep edenlerin provokasyonlarla Suriye’yi istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini vurgulayarak, “Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir.” diyerek dayanışma mesajı verdi. Suriye Suriyelileridir ilkesiyle yapılan görüşmelerin önemine değindi.