Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye Açıklaması

TOPLANTININ DETAYLARI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Bu toplantıda en son gelişmeler ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıyla ilgili gazetecilere çeşitli açıklamalarda bulundu. Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin büyük bir dikkatle devam ettiğini ifade etti. “Odak kaybına izin vermeyeceğiz” diyen Ömer Çelik, “Gündem, PKK’nın bütün uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Bunun dışındaki taleplerin, başka ajandaların, burayı enfekte etmesine müsaade etmemek lazım,” şeklinde konuştu.

MECLİS ÇALIŞMALARI VE KATILIMLAR

Çelik’in açıklamalarında, “Önümüzdeki günlerde başka partilerden meclis üyesi arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın katılımları devam edecek,” dedi. Bugünkü toplantıda yerel yönetimler başkanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunumları yer aldı. Meclis çalışmalarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler, katılımcıların kendi çalışmalarına dair bilgiler sundu.

İSRAİL SALDIRILARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Toplantının birinci maddesi olarak İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar gündeme geldi. Eğitim-öğretim yılının açılmasıyla, orada bombalanarak hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla Gençlik Kolları’nın “Boş Sıralar” adı altında bir etkinlik düzenlediğini belirten Çelik, “Katar’daki saldırının son derece istisnai özellikleri var. Aylardır İsrail propaganda makinesi, Hamas’ın müzakereye yanaşmadığını söylüyordu,” şeklinde ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Çelik, “TERÖRSÜZ TÜRKİYE Meclis’te komisyon çalışıyor. Cumhur İttifakı olarak iradeyi canlı tutuyoruz. Hedeflerine ulaşması için gereken çalışmaları yapıyoruz,” ifadeleriyle devam etti. Hem iç siyasetin hem de dış politikanın doğru bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini vurguladı. “Gündem, PKK’nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Bunun dışındaki taleplerin, başka ajandaların, gündemlerin, burayı enfekte etmesine müsaade etmemek lazım,” diye ekledi.