Ömer Çelik Türkiye Ateşin İçine Girmeyecek Dedi

AK PARTİ MYK TOPLANDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlber Ortaylı’nın vefatı dolayısıyla sevdiklerine ve Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, “Bir tarihçinin ötesinde bir alimdi.” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLARIMIZ HER AN TAZE

Çelik, Türkiye ile ilgili dünya genelindeki değerlendirmelere ve senaryolara ilişkin bilgi vererek, “Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetinin önderliğinde dış politikadan ekonomiye kadar çeşitli hazırlıklarımız her an mevcut.” açıklamasında bulundu. Bu noktada, “Milleti millet yapan ruhtur, milleti millet yapan değerlerdir.” diyerek, Türkiye’nin karşılaştığı tehditlere karşı seslenen Çelik, Akif’in İstiklal Marşı’nın önemine değindi.

ORTADOĞU’DAKİ SAVAŞ 18. GÜNÜNDE

Çelik, İran’da üst düzey isimlere suikast bilgileri olduğunu aktararak, “Dünya kuralsız bir yere gidiyor.” ifadeleri ile İran’a yönelik saldırıların dikkat çekici olduğunu belirtti. Çelik, savaşın durması ve müzakere masası kurulması gerektiğini ifade ederek, “Bir ülkeyi sevmediği için bombalamak çok kötü sonuçlar doğurur.” vurgusunu yaptı.

MEZHEPSEL TARTIŞMALARDAN UZAK DURULMALI

Çelik, mezhepsel tartışmalara mesafe konulması ve bu tür tartışmaların ülkeye zarar verdiğinin altını çizerek, “Komşu İran haksız bir saldırıya uğrarken Türkiye’nin kararlı durması gerekmektedir.” şeklinde konuştu. Siyasi mezhepçiliğe karşı çıkan Çelik, her tür fitneye karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ PAZARLIK KABUL ETMEZ

Çelik, bölgedeki saldırılara dair söylediklerini yineleyerek, “Komşu ülkelerin hedef alınmaması gerektiğini ifade ettik.” dedi. İran’ın Türkiye’yi hedef alacak bir füze atmadığını belirten Çelik, bunu çeşitli radar sistemleri ile takip ettiklerini kaydetti. Türkiye’nin milli güvenliğinin pazarlık kabul etmediine dikkat çekti.

TÜRKİYE BU ATEŞTEN UZAK DURACAKTIR

Çelik, Türkiye’yi savaşın içerisine çekmek isteyen yaklaşımlar olduğunu ifade ederek, “Türkiye ana iradesi itibarıyla bu ateşten uzak duracaktır.” dedi. Barış ülkesi olan Türkiye’nin diplomatik ilişkilerini güçlendirdiğini ve bu yönde kararlılığını sürdürdüğünü açıkladı.

KÜRT KARDEŞLERİMİZİN TARAF OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Çelik, İran’daki Kürtlerin saldırganlığa karşı duracaklarını ifade ederek, “Hiçbir şekilde böylesine bir dönemde siyonist bir saldırganlığın tarafında olmaları söz konusu değildir.” değerlendirmesinde bulundu. İran’da yaşayan tüm kesimlerin ortak çıkarının toprak bütünlüğünün korunması olduğunu vurguladı.

KURULAN KUMPASIN FARKINDAYIZ

Çelik, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tehditler karşısında tereddütsüz davranacaklarını belirtti. “Kurulan kumpasların farkındayız.” diyen Çelik, egemenlik haklarının korunması konusunda hassas olduklarını ifade etti.

BU GİDİŞLE CUMHURİYET HALK PARTİSİNİ DE TARİHTEN SİLECEK

Adalet Bakanı’nın mal varlığına ilişkin iddiaları hakkında yorumda bulunan Çelik, “Sayın Özgür Özel’in sürekli yapılan açıklamaların tarihini ertelemesi, Cumhuriyet Halk Partisi içinde eleştiriliyor.” şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi gündemine hakim olamadığını ifade eden Çelik, “Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi’ni tarihten silmek söz konusu olabilir.” dedi.