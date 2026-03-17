Ömer Günel Görevden Uzaklaştırıldı Açıklaması Yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Kuşadası Belediyesi ile ilişkili olarak tanık ve müşteki beyanda bulunanlar, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları, MASAK raporları ve banka hesap hareketleri detaylı bir şekilde incelendi. Sonuçlar, Ömer Günel’in “rüşvet” ve “irtikap” suçlarını işlediğini ortaya koydu.

ÖMER GÜNEL, İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINDI

13 Mart itibarıyla Aydın, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonlarda Ömer Günel’ın yanı sıra İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı iş insanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk işlemleri gerçekleştirildi. Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklanırken, Ahmet Taşkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ömer Günel’in cezaevine gönderilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, kendisinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, “Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında ‘Rüşvet Almak’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarihli kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır” şeklinde ifadelere yer verildi.