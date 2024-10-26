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Ömür Boyu Mutluluk: 35 Yılın Sırrı

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HOLLYWOOD’DAKİ EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aslına bakılırsa, bu ünlü oyuncu, Hollywood’daki birçok evliliğiyle ilgili genel bir değerlendirme yapıyor. Elbette istisnalar mevcut ve bu pırıltılı dünyada onlarca yıl süren evlilikler de var. Fakat genel durum gerçekten böyle.

35 YILLIK MUTLU EVLİLİK SIRRI

Bu ünlü isim, tam 35 yıldır gözünden sakındığı eşiyle mutlu bir evlilik yaşamayı sürdürüyor. Son röportajında, uzun süreli ilişkilerinin sırrını şöyle açıklıyor: “Bizimki bir Hollywood evliliği değil!”

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