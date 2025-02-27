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Önder’den CNN Türk’e Gönderme: Yalancı Değiliz

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TOPLANTIDA YER ALAN GÖRÜŞLER

Toplantıda Sırrı Süreyya Önder, “Aydınlar, sanatçılar ama en çok Barış Akademisyenleri, aşından edilen bilim emekçileri bu barışta sizin payınız yadsınamaz” şeklinde ifadelerde bulundu. Önder, sözlerine devam ederek, “Bu ülkenin bütün evlatları, bu anlamsız, kaotik süreçte hayatını kaybeden gençlerimizi ayırt etmeksizin hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz” dedi.

GÜVEN VE KENETLENME VURGUSU

Önder, ayrıca, “O annelere evlat olacağız, o evlatlara kardeş olacağız. Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz, bunun sözünü veriyoruz” şeklinde duygularını dile getirdi. CNN Türk’e atıfta bulunan Önder, “1,5 sayfa diyorlardı, 3 sayfa oldu mektup. Sizi yalancı çıkardığımız için üzgün değiliz” ifadelerini kullandı.

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