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Önder’in Doktoru Son Durumunu Açıkladı

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ÖNDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için dün gece yarısı Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyatın 12 saat sürdüğü bildirildi ve yoğun bakıma alınan Önder’in durumuyla ilgili doktorlar bilgilendirmelerine devam ediyor.

AMELİYAT DURUMU VE UMUT VEREN GELİŞMELER

Son olarak Önder’in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a bilgi verdi. Sağbaş, “Bizi umutlandıran bir iki parametre var” diyerek, “Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi” açıklamasında bulundu. Bununla birlikte, kalbin sağ tarafında basmama problemi devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine, kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. “Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz”, diye ekledi.

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