Önemli Bir Duyuru Olacak

TRUMP’IN ORTA DOĞU TURU ÖNCESİ DUYURUSU

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turuna çıkmadan önce çok kritik bir duyuru gerçekleştireceklerini açıkladı. Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmede, duyurunun olumlu olacağını ve “Ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak.” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE ZİYARETLERİ

Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ı kapsayan Orta Doğu ziyaretine çıkacağını ve bu tur öncesinde büyük bir duyuru yapacaklarını söyledi. Duyurunun detayları hakkında ise bilgi vermedi.

ÇİN İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİNE DAİR AÇIKLAMA

Trump, Çin’in ABD ile müzakere etmek istediğini, fakat henüz bu konuda bir görüşme yapmadıklarını ifade etti. “Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz.” diye konuştu. Çin’in ABD’den ekonomik kazanç sağladığını; ticari ilişkilerin durmasının da Çin ekonomisine olumsuz etkisi olduğunu savundu.

ABD ECONOMİ POLİTİKALARI VE YATIRIM AKIŞI

Trump, otomotiv, alüminyum ve çelik sektörlerine getirilen tarifelerin ABD’ye trilyonlarca dolarlık yatırımın geri dönmesine neden olduğunu ileri sürdü. Eski Başkan Joe Biden döneminde ABD’ye yasa dışı göçmenlerin geldiğini belirten Trump, kendi yönetiminin büyük yatırımları ülkeye çektiğini ifade etti. “Burası herkesin olmak istediği bir pazar. Eğer ben buraya gelip bunu yapmasaydım, ABD böyle bir piyasa olmazdı.” dedi.

TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDAKİ TAVRI

Ticaret anlaşmalarına dair sıkça sorularla karşılaştığını belirtan Trump, ABD’nin anlaşma yapmak zorunda olmadığını vurguladı. “İstesek şu anda 25 anlaşma imzalayabilirdik. Ama onlar bizimle anlaşmak zorunda. Biz onların pazarından pay istemiyoruz.” dedi. Başkan Yardımcısı JD Vance, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile birlikte önümüzdeki iki hafta içerisinde ticaret anlaşmalarını değerlendireceklerini açıkladı. Trump, “Belirlediğimiz rakamlar adil olacak. Ülkelere zarar vermek istemiyoruz, dost olmak istiyoruz.” diyerek ABD’nin esnek ancak rekabetçi bir ticaret politikası izleyeceğini dile getirdi.

BÜYÜK DUYURUNUN BEKLENİYOR

Trump’ın Orta Doğu turu öncesinde açıklayacağı büyük gelişme, ABD dış politikası açısından kritik bir adım olabiliyor. Duyurunun içeriği hakkında belirsizlik sürerken, dünya kamuoyu Trump’ın açıklamalarını dikkatle izliyor.