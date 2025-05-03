“Önemli Olan Takım, Değil Osimhen”

MAÇIN SONUCU VE KAHRAMAN

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Net Global Sivasspor’u 4-1’lik sonuçla farklı bir şekilde mağlup etti. Bu maçta öne çıkan isim, iki golle kariyer rekorunu kıran Victor Osimhen oldu. Nijeryalı forvet, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz’ın attığı gollerle Galatasaray’ı sırtladı ve takımın puan farkını, maç fazlasıyla 8’e çıkardı. Maç sonrası Osimhen’in beIN SPORTS’a verdiği röportaj, sadece golleriyle değil, samimi ve duygusal açıklamalarıyla da dikkat çekti.

OSIMHEN’İN DÜŞÜNCELERİ

Maç sonrası beIN SPORTS’a konuşan Victor Osimhen, hem galibiyeti hem de kariyerindeki rekoru nasıl değerlendirdiğini paylaştı. Takım ruhuna vurgu yapan Osimhen, “Takımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her maçın final olduğunu biliyorduk. İki üç gol atıp maçı bitirmek önemli ama daha fazlasını istemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Osimhen, “İlk sezonumda kariyer rekoru kırmak önemli. Dünyanın en büyük kulüplerinden, Türkiye’nin en büyük kulübü… Aileme yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Teknik ekibe, kulüpteki çalışanlara teşekkür ederim. Hayat boyu hatırlayacağım anı olacak benim için. Ama benim için önemli olan takım. Fırsatları gole çevirdiğim zaman mutlu oluyorum. Önemli olan Victor değil, takım. Sallai, Lemina, Sanchez ve Torreira için de geçerli. Rekorumu kırmak önemli. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum, Türkiye’nin en büyük kulübü. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Önemli olan Osimhen değil Galatasaray” diyerek Galatasaray’a olan bağlılığını bir kez daha dile getirdi.

GALATASARAY’IN GOLLERİ VE MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Sivasspor’u golleri ile adeta mahvederken, Torreira (9’), Osimhen (15’, 31’) ve Barış Alper Yılmaz (21’) ile 4-1’lik skoru elde etti. Sivasspor’un tek golünü ise Rey Manaj (33’) attı.