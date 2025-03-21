Ongun’un Evinde Para ve Tüfek Bulundu

İNCELEME SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un ikametinde yapılan aramada önemli miktarda nakit para ile av tüfekleri ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak iki ayrı soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan toplam 87 şüpheliye ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ARASTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Beykoz’da gözaltına alınan Murat Ongun’un evinde gerçekleştirilen aramalara dair yeni görüntüler de medyaya yansıdı. Aramada yüklü miktarda döviz, Türk Lirası, av tüfekleri ve kurşunlar bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamaları kapsıyor. Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu yedi şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan da soruşturmalar devam ediyor.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Gözaltı kararları doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de bulunduğu toplam 84 zanlıyı gözaltına aldı. İlgili çalışmalar devam ederken, daha önceden gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde sürüyor. Emniyet ekiplerinin yakalama çalışmalarının ise 19 şüpheli üzerinde devam ettiği bildiriliyor.